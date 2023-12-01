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UFC Дариуш — Царукян: кард турнира и где покажут трансляцию боя в прямом эфире

Бои основного карда турнира UFC Fight Night 233 начнутся около 3.00 мск 3 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Арман Царукян.
Арман Царукян.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233 пройдет в городе в Остин (США) в ночь с 2 на 3 декабря. В главном событии вечера ММА ирано-американский боец Бенеил Дариуш подерется с российским легковесом Арманом Царукяном. Их поединок начнется около 5.30 по московскому времени.

В соглавном противостоянии UFC Fight Night 233 американский легковес Бобби Грин проведет бой с соотечественником Джэлином Тернером. Они появятся в октагоне примерно в 5.00 мск.

В прямом эфире турнир UFC Fight Night 233 покажут бесплатно на каналах «Матч ТВ» (с 3.00) и на «Матч Боец». Видеотрансляция также будет доступна для обладателей подписки на сервис UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий мероприятия.

Основной кард UFC Fight Night 233

  • Пунахеле Сориано — Дастин Штольцфус: средний вес
  • Шон Брэди — Келвин Гастелум: полусредний вес
  • Роб Фонт — Дейвисон Фигейреду: легчайший вес
  • Бобби Грин — Джалин Тернер: легкий вес
  • Бенеил Дариуш — Арман Царукян: легкий вес

Восемь поединков предварительного карда начнутся в 00.00 по московскому времени 3 декабря. В общей сложности пройдет 13 боев на турнире UFC Fight Night 233. Основной кард стартует в 3.00 мск.

Бенеил Дариуш. UFC Царукян — Дариуш: время начала боя и где смотреть трансляцию в прямом эфире

Арман Царукян
Бенеил Дариуш
UFC
ММА
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