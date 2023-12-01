Магомедов считает, что Анкалаев может легко победить Перейру

Действующий чемпион АСА россиянин Муслим Магомедов высказался о шансах соотечественника Магомеда Анкалаева победить чемпиона UFC Алекса Перейру.

«Конечно, Магомеду по силам стать чемпионом. Просто он невезучий человек. Если он будет подключать свою борьбу, а не делать акцент на стойку, может многого добиться. Что ему стоило сразу начать бороться с Яном Блаховичем и выиграть у него. Просто ему не прет. Думаю, он легко может победить и Перейру, если поставить правильную тактику», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

12 ноября в главном бою турнира UFC 295 в Нью-Йорке Перейра победил техническим нокаутом во втором раунде Иржи Прохазку и завоевал чемпионский титул в полутяжелом весе. Всего на счету бразильца 9 побед и 2 поражения в ММА. В активе Анкалаева 18 побед, 1 поражение. Один его бой завершился ничьей, а еще один был признан несостоявшимся.