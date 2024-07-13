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UFC Fight Night Намаюнас — Кортез и Салихов — Понзиниббио: время начала и где смотреть бои турнира

14 июля в Денвере пройдет турнир UFC on ESPN 59
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Девушка-боец UFC Трэйси Кортез.
Трэйси Кортез.
Фото Global Look Press

В ночь с 13 на 14 июля в Денвере (штат Колорадо, США) пройдет турнир UFC on ESPN 59. В главном событии вечера смешанных единоборств подерутся американские представительницы женского наилегчайшего веса — Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез.

Турнир UFC on ESPN 5 пройдет на территории спортивного комплекса «Ball Arena». Вечер ММА начнется в 02.30 по московскому времени.

Весь UFC on ESPN 5 можно будет посмотреть по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 02.00 мск. Поединки основного карда покажут бесплатно и в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 05.00.

В соглавном бою турнира UFC on ESPN 5 российский полусредневес Муслим Салихов встретится с аргентинцем Сантьяго Понзиниббио.

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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