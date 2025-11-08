UFC Бонфим — Браун: кард боев и где смотреть трансляцию турнира

Турнир UFC Fight Night пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 8 на 9 ноября. Поединки принимает арена UFC APEX в Лас-Вегасе (США). Начало предварительного карда — в 0.00 по московскому времени, основного карда — в 3.00.

Основной кард

Габриэль Бонфим (18-1) — Рэнди Браун (20-6)

Мэтт Шнелл (17-9-0-1) — Джозеф Моралес (14-2)

Муслим Салихов (22-5) — Урош Медич (11-3)

Крис Падилья (16-6) — Исмаэль Бонфим (20-5)

Кристиан Лерой Данкан (12-2) — Марко Тулио (14-1)

Предварительный кард

Хайдер Эмил (11-1) — Джамалл Эммерс (21-8)

Рики Симон (22-6) — Раони Барселос (20-5)

Майра Буэно Сильва (10-5-1-1) — Джакьюлин Кавальканти (9-1)

Джош Хокит (6-0) — Макс Гименис (6-1)

Майлс Джонс (15-4-0-1) — Даниэль Маркос (17-1)

Тиша Пеннингтон (15-7) — Денисе Гомес (11-3)

Закари Рис (9-2-0-1) — Джексон Маквей (6-1)

В прямом эфире турнир UFC в Лас-Вегасе в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе), начало трансляции — в 0.00 по московскому времени.

С 1.55 мск смотреть бои также можно на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно) и вместе с ними — в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».