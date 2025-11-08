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Муслим Салихов — Урош Медич: трансляция боя UFC начнется ориентировочно в 4.00 мск 9 ноября

Муслим Салихов и Урош Медич встретятся на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Россиянин Муслим Салихов и серб Урош Медич проведут бой в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night в ночь на воскресенье, 9 ноября. Вечер ММА пройдет на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (США).

41-летний Салихов одержал 22 победы и потерпел пять поражений в ММА на профессиональном уровне. В профессиональном рекорде 32-летнего Медича — 11 побед и три поражения.

ММА UFC: Салихов — Медич

В прямом эфире бой покажут платформа UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира. Ориентировочное время начала поединка — 4.40 по московскому времени (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев турнира в Лас-Вегасе можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

UFC Fight Night Габриэль Бонфим vs&nbsp;Рэнди Браун, Муслим Салихов vs&nbsp;Урош Медич.UFC Fight Night Бонфим — Браун: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

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Муслим Салихов
Урош Медич
UFC
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