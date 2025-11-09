Бокс/ММА
9 ноября, 00:00

UFC Бонфим — Браун и Салихов — Медич: онлайн-трансляция боев турнира

Турнир UFC Fight Night начнется в полночь по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night пройдет в Лас-Вегасе (США) в ночь с субботы на воскресенье, с 8 на 9 ноября. Поединки принимает арена UFC APEX.

Начало предварительного карда — в 0.00 по московскому времени, основного карда — в 3.00.

Главное событие вечера — 28-летний бразилец Габриэль Бонфим (18-1) и 35-летния ямаец Рэнди Браун (20-6) проведут бой в полусреднем весе.

Четвертый из шести боев главного карда — 41-летний россиянин Муслим Салихов (22-5) и 32-летний серб Урош Медич (11-3) проведут поединок в полусреднем весе.

В прямом эфире турнир UFC Fight Night в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

С 1.55 мск смотреть бои также можно на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно) и вместе с ними — на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

Муслим Салихов — Урош Медич: трансляция боя UFC начнется ориентировочно в 4.00 мск 9 ноября

Салихов уступил Медичу на турнире UFC Fight Night 264

