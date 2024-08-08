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Сегодня, 01:26

UFC анонсировал бой Железняковой с Перез на турнире в Париже

Евгений Козинов
Корреспондент
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UFC в социальных сетях объявила список боев турнира UFC Fight Night в Париже. Мероприятие пройдет 28 сентября.

Российский боец Дарья Железнякова (9-1) проведет поединок с аргентинкой Айлин Перез (10-2). Для россиянки это будет второй бой в промоушене. В марте она победила единогласным решением судей победила мексиканку Рендон.

Также на турнире в Париже француз Нассурдин Имавов (14-4) подерется с американцем Бренданом Алленом (26-5), а бразилец Ренато Мойкано (19-5) проведет бой против француза Бенуа Сен-Дени (13-2).

Брендан Аллен
Дарья Железнякова
Нассурдин Имавов
UFC
ММА
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