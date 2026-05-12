Белал Мухаммад заявил, что Чимаев из-за судей проиграл Стрикленду на UFC 328

Бывший чемпион UFC Белал Мухаммад прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом на турнире UFC 328 в Ньюарке.

10 мая Чимаев раздельным решением судей уступил американцу и потерял чемпионский титул UFC в среднем весе. Позже глава организации Дэйна Уайт сообщил, что боец намерен перейти в полутяжелую весовую категорию.

«Хамзат проиграл, потому что судьи ожидали, что он просто выйдет и уничтожит Стрикленда, будет постоянно бороться. Поскольку бой получился близким и в основном проходил в стойке, они отдали слишком много предпочтения Стрикленду, и он победил», — написал Мухаммад в соцсети X.

Это поражение стало первым в карьере Чимаева. До боя со Стриклендом он выиграл все 15 поединков в профессиональных ММА.

Чемпионский пояс в среднем весе Чимаев завоевал в августе 2025 года, победив южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

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