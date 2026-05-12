Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

12 мая, 11:14

Белал Мухаммад заявил, что Чимаев из-за судей проиграл Стрикленду на UFC 328

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший чемпион UFC Белал Мухаммад прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом на турнире UFC 328 в Ньюарке.

10 мая Чимаев раздельным решением судей уступил американцу и потерял чемпионский титул UFC в среднем весе. Позже глава организации Дэйна Уайт сообщил, что боец намерен перейти в полутяжелую весовую категорию.

Хамзат Чимаев и&nbsp;Шон Стрикленд.Чимаеву нужно становиться универсальнее. Здоровье не позволяет ему только бороться

«Хамзат проиграл, потому что судьи ожидали, что он просто выйдет и уничтожит Стрикленда, будет постоянно бороться. Поскольку бой получился близким и в основном проходил в стойке, они отдали слишком много предпочтения Стрикленду, и он победил», — написал Мухаммад в соцсети X.

Это поражение стало первым в карьере Чимаева. До боя со Стриклендом он выиграл все 15 поединков в профессиональных ММА.

Чемпионский пояс в среднем весе Чимаев завоевал в августе 2025 года, победив южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Нападающий «Родины» Артем Максименко забил три гола в матче РПЛ с «Акроном»
Джокович проиграл Тиранте во втором круге «мастерса» в Цинциннати
Еще четыре страны ЕС введут ограничения для российских загранпаспортов
В Москве пресекли сбыт контрафактного кофе на миллионы рублей
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова заочно приговорили к девяти годам колонии
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC Аллен — Коста: полный кард, дата и время турнира

Чимаев опустился на семь строчек в рейтинге P4P после первого поражения в карьере
Новости
RSS RSS
Все новости