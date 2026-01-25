UFC 324, Пимблетт уступил Гейджи, Нурмагомедов победил Фигейредо: результаты боев

Турнир UFC 324 пройдет в ночь с 24 на 25 января.

Вечер ММА проходит в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Главный бой турнира — поединок в легком весе за титул временного чемпиона UFC между американцем Джастином Гейджи (26-5) и британцем Пэдди Пимблеттом (23-3). Соглавное событие — поединок в легчайшем дивизионе между чамериканцем Шоном О'Мэлли (18-3-0-1) и китайцем Сонгом Ядонгом (22-8-1-1).

Турнир UFC 324 начинается с ранних прелимов в 1.00 25 января по московскому времени, предварительный кард — с 3.00. Главный кард стартует в 5.00 мск.

UFC 324: расписание и результаты боев турнира

Главный кард (с 5.00 мск 25 января)

Джастин Гейджи (27-5) — Пэдди Пимблетт (23-4) — победа Гейджи единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46)

Шон О'Мэлли (18-3-0-1) — Сонг Ядонг (22-8-1-1) — победа О'Мэлли единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Валдо Кортес-Акоста (17-2) — Деррик Льюис (29-13-0-1) — победа Кортеса-Акосты нокаутом во втором раунде

Наталья Силва (19-5-1) — Роуз Намаюнас (15-7) — победа Силвы единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Арнольд Аллен (20-4) — Жан Силва (17-3) — победа Силвы единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28)

Предварительный кард (с 3.00 25 января)

Умар Нурмагомедов (20-1) — Дейвисон Фигейредо (25-6-1) — победа Нурмагомедова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27)

Андрей Пуляев (10-4) — Атеба Гутье (10-1) — победа Гутье единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28)

Никита Крылов (31-11) — Модестас Букаускас (19-7) — победа Крылова нокаутом в третьем раунде

Ранний предварительный кард (с 1.00 25 января)

Алекс Перез (26-10) — Чарльс Джонсон (18-8) — победа Переза нокаутом в первом раунде

Джош Хокит (8-0) — Дензел Фриман (7-2) — победа Хокита техническим нокаутом в первом раунде

Адам Фюгитт (10-6) — Тай Миллер (7-0-0-1) — победа Миллера техническим нокаутом в первом раунде

Все бои турнира UFC 324 в прямом эфире транслируют онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно), начало — в 1.00 мск. Бои предварительного и основного кардов также показывают телеканал и сайт «Матч ТВ», платформы «Кинопоиск» и Okko, прямой эфир — с 3.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 324. Результаты поединков можно также отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.