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25 января, 09:13

Хабиб назвал Гейджи легендой после его победы над Пимблеттом

Джастин Гейджи.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Джастина Гейджи с победой над англичанином Пэдди Пимблеттом в главном бою турнира UFC 324.

Гэтжи выиграл единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) и стал временным чемпионом UFC в легком весе.

«Джастин Гейджи — абсолютная легенда. Мои поздравления! Что за бой! И не забывайте, что Джастину почти 38 лет», — написал в соцсетях Нурмагомедов.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил Гейджи в главном бою турнира UFC 254. После того поединка россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА.

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Джастин Гейджи
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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