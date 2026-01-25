Хабиб назвал Гейджи легендой после его победы над Пимблеттом

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Джастина Гейджи с победой над англичанином Пэдди Пимблеттом в главном бою турнира UFC 324.

Гэтжи выиграл единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) и стал временным чемпионом UFC в легком весе.

«Джастин Гейджи — абсолютная легенда. Мои поздравления! Что за бой! И не забывайте, что Джастину почти 38 лет», — написал в соцсетях Нурмагомедов.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил Гейджи в главном бою турнира UFC 254. После того поединка россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА.