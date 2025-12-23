UFC 324: дата проведения первого номерного турнира в 2026 году

Турнир UFC 324 с главным боем Гейджи vs. Пимблетт пройдет в Лас-Вегасе 25 января

Турнир UFC 324 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 января 2026 года, в Лас-Вегасе (США) в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена».

Время начала турнира UFC 324

Начало ранних прелимов ожидается около 2.00 25 января по московскому времени. Предварительный кард начнется ориентировочно в 4.00 мск. Бои главного карда стартуют в 6.00 мск.

В главном событии вечера американец Джастин Гейджи и британец Пэдди Пимблетт разыграют титул временного чемпиона в легком весе.

Соглавное событие — титульный поединок в женском легчайшем дивизионе между чемпионкой, американкой Кайлой Харрисон и бразильянкой Амандой Нуньес.

Файткард боев турнира UFC 324

Джастин Гейджи (26-5) — Пэдди Пимблетт (23-3)

Кайла Харрисон (19-1) — Аманда Нуньес (23-5)

Шон О'Мэлли (18-3-0-1) — Сонг Ядонг (22-8-1-1)

Валдо Кортес-Акоста (16-2) — Деррик Льюис (29-12-0-1)

Арнольд Аллен (20-3) — Жан Силва (16-3)

Майкл Джонсон (24-19) — Александр Эрнандес (18-8)

Никита Крылов (30-11) — Модестас Букаускас (19-6)

Умар Нурмагомедов (19-1) — Дейвисон Фигейредо (25-5-1)

Андрей Пуляев (10-3) — Атеба Гутье (9-1)

Алекс Перес (25-10) — Чарльз Джонсон (19-6)

Наталья Сильва (19-5-1) — Роуз Намаюнас (14-7)

Джош Хокит (7-0) — Дензел Фриман (7-1)

Рикки Турсиос (12-5) — Камерон Смазерман (12-6)

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