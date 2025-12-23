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Махачев назвал величайшего бойца в истории

Анастасия Пилипенко

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весероссиянин Ислам Махачев назвал величайшего бойца в истории UFC.

«Я выбираю Хабиба», — сказал Махачев в интервью порталу TNT Sports.

Нурмагомедов за карьеру в смешанных единоборствах одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Он был чемпионом UFC в легком весе.

На счету Махачева 28 побед при 1 поражении. В ночь с 15 на 16 ноября он победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

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Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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