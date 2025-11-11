Махачев заявил, что бой против Маддалены станет для него одним из самых сложных в карьере

Российский боец Ислам Махачев рассказал об ожиданиях от поединка с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.

«Это один из самых сложных боев для меня, потому что он габаритный и хорош во всем. Может, у него и нет хорошей защиты от тейкдаунов, но его грэпплинг хорош. Вот почему я готов ко всему. Я знаю, что он усердно готовится под меня, потому что его последним соперником был Белал. Белал тоже пытался бороться, но Маддалене удавалось защищаться. Если Джек остановит мою борьбу, я попробую еще раз. Если борьба не сработает, я буду биться с ним в стойке», — приводит слова Махачева UFC Eurasia.

Титульный поединок между Махачевым и Маддаленой пройдет в ночь на 16 ноября по московскому времени в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

Маддалена является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе, эта защита титула станет для него первой. Австралиец завоевал пояс после победы над Белалом Мухаммадом на турнире UFC 315.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев