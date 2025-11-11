Усман заявил о желании провести бой с Махачевым после UFC 322

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман бросил вызов потенциальному победителю боя между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой, который возглавит турнир UFC 322.

«Посмотрим, как все сложится. С нетерпением жду возможности подраться с одним из этих парней. Кто фаворит? Не могу сказать. Оба парня обладают качеством. Они левши, но Джек научился быстро и незаметно менять стойку. Махачев явно сильнее в борьбе.

Мне нужен самый крупный бой в карьере. Будем честны, мой поединок с Махачевым крупнее противостояния с Маддаленой. Джек очень талантлив, но мы не видели бой двух экс-лидеров P4P», — цитирует Усмана MMA Fighting.

Бой Махачева и Делла Маддалены пройдет в ночь на 16 ноября.

Маддалена является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе, эта защита титула станет для него первой. Австралиец завоевал пояс после победы над Белалом Мухаммадом на турнире UFC 315.

