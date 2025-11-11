Бокс/ММА
11 ноября, 22:33

Олейник уверен в победе Махачева в бою с Маддаленой: «Буду болеть за него, как и вся Россия»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший боец UFC Алексей Олейник поделился с «СЭ» мнением о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Хорошо знаю Махачева — это боец очень высокого уровня. Сейчас он очень силен. Его будет трудно победить. Буду болеть за него, как и вся Россия», — сказал Олейник «СЭ».

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» и станет главным событием турнира UFC 322.

