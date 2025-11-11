Бокс/ММА
11 ноября, 18:00

Губерниев считает Махачева фаворитом в бою с Маддаленой: «Ислам здорово умеет подготавливать себя к таким поединкам»

Дарик Агаларов
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Ислам — безусловная звезда UFC. Он очень здорово умеет подготавливать себя к таким боям — здесь и сейчас выступать на максимуме. Самое главное, чтобы травм не было. Тогда, конечно, Махачев будет считаться фаворитом и одержит яркую победу на радость всем нам!», — сказал Губерниев «СЭ».

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» и станет главным событием турнира UFC 322.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Дмитрий Губерниев
    Takayama

