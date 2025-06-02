UFC 316 Двалишвили — О'Мэлли 2: дата и время начала турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC 316 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 7 на 8 июня. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Пруденшал Центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 1.00 по московскому времени 8 июня. Основной кард стартует в 5.00 мск 8 июня.

В главном событии шоу запланирован титульный бой между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом американцем Шоном О'Мэлли. Этот поединок станет реваншем для бойцов, ранее Двалишвили и О'Мэлли встречались в сентябре 2024 года. Тогда грузин победил американца единогласным решением судей и забрал титул.

Соглавное событие UFC 316 — бой за титул чемпиона UFC в женском легчайшем весе между действующей чемпионкой, американкой Джулианной Пеньей и ее соотечественницей Кайлой Харрисон.

Трансляция UFC 316 будет доступна на телеканале и сайте «Матч ТВ», канале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass.

Ключевые события и результаты поединков турнира UFC 316 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».