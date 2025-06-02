Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

UFC 316 Двалишвили — О'Мэлли 2: дата и время начала турнира

Турнир UFC 316 с главным боем Двалишвили vs. О'Мэлли состоится в Ньюарке 8 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC 316 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 7 на 8 июня. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Пруденшал Центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 1.00 по московскому времени 8 июня. Основной кард стартует в 5.00 мск 8 июня.

В главном событии шоу запланирован титульный бой между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом американцем Шоном О'Мэлли. Этот поединок станет реваншем для бойцов, ранее Двалишвили и О'Мэлли встречались в сентябре 2024 года. Тогда грузин победил американца единогласным решением судей и забрал титул.

Соглавное событие UFC 316 — бой за титул чемпиона UFC в женском легчайшем весе между действующей чемпионкой, американкой Джулианной Пеньей и ее соотечественницей Кайлой Харрисон.

Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Шон О'Мэлли, Джулианна Пенья&nbsp;&mdash; Кайла Харрисон.Основная информация о UFC 316: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Трансляция UFC 316 будет доступна на телеканале и сайте «Матч ТВ», канале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass.

Ключевые события и результаты поединков турнира UFC 316 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джулианна Пенья
Кайла Харрисон
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Головин закрыл главный скандал, Карпину подняли ответственность, а Сафонов «подубил» поле. Что происходит в сборной России
Казань увидела шедевр Головина. Дубль капитана принес России победу над Ираном
11 шайб на двоих: ЦСКА и СКА зарубились в Москве, как в прежние времена
Популярное видео
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бой Долидзе и Эрнандеса возглавит турнир UFC Fight Night 258 в Шанхае 23 августа

UFC 316 Двалишвили — О'Мэлли 2: кард боев турнира
Новости
RSS RSS
Все новости