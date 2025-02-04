UFC 312: кард боев турнира дю Плесси — Стрикленд
Турнир UFC 312 пройдет на арене Qudos Bank в Сиднее 8 февраля
Турнир UFC 312 пройдет на арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия) в ночь с 8 на 9 февраля. Начало прелимов — в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск. «СЭ» публикует кард шоу.
Основной кард UFC 312
- Дрикус Дю Плесси — Шон Стрикленд (титульный бой)
- Вейли Жанг — Татьяна Суарес (титульный бой)
- Джастин Тафа — Таллисон Тейшейра
- Джим Крут — Родолфо Беллато
- Джейк Мэттьюс — Франсиско Прадо
Предварительный кард UFC 312
- Джек Дженкинс — Габриэль Сантос
- Том Нолан — Вячеслав Борщев
- Ванг Конг — Бруна Брасил
- Колби Тсикнесс — Александре Топурия
Ранние прелимы UFC 312
- Джонатан Микаллеф — Кевин Джоуссет
- Куиллан Салкиллд — Аншул Джубли
- Хьюн Сунг Пак — Ньямджаргал Тумендемберел
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