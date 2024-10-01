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UFC 307: дата и место проведения турнира

UFC 307 пройдет в Солт-Лейк-Сити (США) в ночь с 5 на 6 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Алекс Перейра.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC 307 состоится в ночь с 5 на 6 октября. Вечер ММА пройдет в Солт-Лейк-Сити (США). Начало — в 1.00 мск. Основной кард стартует в 5.00 мск.

В главном событии вечера действующий чемпион Алекс Перейра проведет защиту титула в полутяжелом весе против бразильца Халил Раунтри. Соглавным событием ивента станет женский титульный бой между Ракель Пеннингтон и Джулианной Пеньей. Также в октагон выйдут Жозе Альдо и Марио Баутиста.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 307. Трансляцию турнира в полном объеме покажут телеканал «Матч Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ».

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