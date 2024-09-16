UFC 306 стал самым кассовым турниром в истории промоушена

Глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир UFC 306 стал самым кассовым в истории промоушена.

UFC заработал на турнире, который прошел 15 сентября в Лас-Вегасе, 22 миллиона долларов. Также UFC 306 стал самым кассовым мероприятием в истории «Сферы». Посещаемость турнира составила 16 024 зрителя.

В главном поединке UFC 306 Мераб Двалишвили победил Шона О'Мэлли единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.