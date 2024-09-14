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Сегодня, 10:00

UFC 306: кард боев и где смотреть трансляцию турнира

Турнир UFC 306 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 15 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Шон О&amp;#039;Мэлли.
Фото USA Today Sports

Турнир UFC 306 пройдет на арене «Sphere» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) в ночь на 15 сентября. Главным событием вечера станет титульный бой в легчайшем весе между действующим чемпионом Шоном О'Мэлли и претендентом на пояс Мерабом Двалишвили. Прелимы стартуют в 2.30 по московскому времени, основной кард начнется — в 5.00 мск.

Основной кард UFC 306

Шон О'Мэлли (18-1-0) — Мераб Двалишвили (17-4-0)

Алекса Грассо (16-3-1) — Валентина Шевченко (23-4-1)

Брайэн Ортега (16-3-0) — Диего Лопес (25-6-0)

Дэниел Зеллхубер (15-1-0) — Эстебан Рибович (13-1-0)

Роналдо Родригез (17-2-0) — Оде Осборн (12-7-0)

Предварительный кард

Рауль Росас мл. (9-1-0) — Аори Кюиленг (25-10-0)

Ирэн Алдана (15-7-0) — Норма Дюмон (11-2-0)

Мануэль Торрес (15-2-0) — Игнасио Бахамондес (15-5-0)

Эдгар Чайрез (11-5-0) — Джошуа Ван (10-2-0)

Язмин Ауреги (11-1-0) — Кетлен Соуза (14-4-0)

Смотреть все бои UFC 306 можно будет на канале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

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