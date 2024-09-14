Алексеева: «Шевченко заберет победу в бою с Грассо на сто процентов»

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала предстоящий бой Алексы Грассо и Валентины Шевченко.

«Думаю, что Валентина максимально опытный человек в этом деле, и в этот раз ее тренерский штаб и она сама уже не допустят такой ошибки. Она заберет победу на сто процентов. В принципе и второй бой она выиграла, но судьи почему-то посчитали по-другому. Я уверена, что она победила, и насколько знаю, это мнение разделяет и Дана Уайт. Поэтому он и назначил третий бой», — сказала Алексеева корреспонденту Vprognoze.ru.

Бой за чемпионский пояс в наилегчайшем весе между Грассо и Шевченко станет соглавным событием турнира UFC 306 в Лас-Вегасе.