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UFC 306: прямая трансляция боев турнира начнется в 2.30 15 сентября

Турнир UFC 306 с боем О'Мэлли — Двалишвили пройдет в Лас-Вегасе
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Шон О&amp;#039;Мэлли.
Фото Getty Images

Турнир UFC 306 состоится в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) в спортивном комплексе «Sphere».

Прямая трансляция боев вечера ММА в штате Невада начнется в 2.30 по московскому времени. Турнир в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Поединки основного карда будут транслировать бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru (с 5.00 мск).

В главном событии вечера действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC из Америки Шон О'Мэлли проведет защиту титула в противостоянии с грузинско-американским бойцом Мерабом Двалишвили. В соглавном поединке мексиканка Алекса Грассо будет защищать титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в бою против киргизки Валентины Шевченко.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 306.

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