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UFC 306: дата и время начала боев турнира

В США пройдет турнир UFC 306 с главным боем О'Мэлли — Двалишвили
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Турнир UFC 306 с главным боем Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили пройдет в ночь с субботы, 14 сентября. Вечер примет арена Sphere («Сфера») в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединки предварительного карда начнутся в 2.30 15 сентября по московскому времени, в 5.00 мск стартует основной кард.

В главном бою UFC 306 сойдутся действующий чемпион легчайшего дивизиона американец Шон О'Мэлли и грузино-американский претендент Мераб Двалишвили. В соглавном событии вечера пройдет новый бой-реванш за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе у женщин между мексиканской обладательницей пояса Алексой Грассо и бывшей чемпионкой промоушена в этой весовой категории Валентиной Шевченко.

Трансляцию предварительного карда в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass по платной подписке. Главный кард бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru, прямой эфир начнется в 5.00 мск 15 сентября.

Следить за результатами UFC 306 можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий турнира.

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