UFC 305 Дю Плесси — Адесанья: расписание и результаты боев турнира
Турнир UFC 305 пройдет в городе Перт на стадионе «RAC Arena» и начнется в ночь с субботы на воскресенье, с 17 на 18 августа. В главном поединке вечера сойдутся южноафриканец Дрикус Дю Плесси и нигериец Исраэль Адесанья в споре за пояс в среднем весе.
Старт ранних прелимов в 01.30 мск. Бои предварительного карда начнутся в 03.00, а основного карда — в 05.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных поединков вечера ММА.
UFC 305 Дю Плесси — Адесанья: расписание и результаты боев турнира
Предварительный кард UFC 305
Тяжелый вес: Джуниор Тафа (Австралия) — Вальтер Уокер (Бразилия)
Полулегкий вес: Джош Кулибао (Австралия) — Рикардо Рамос (Бразилия)
Женский наилегчайший вес: Кейси О'Нилл (#15, Австралия) — Луана Сантос (Бразилия)
Полулегкий вес: Джек Дженкинс (Австралия) — Герберт Бернс (Бразилия)
Главный кард UFC 305
Средний вес: Дрикус Дю Плесси (C, ЮАР) — Исраэль Адесанья (#2, Нигерия)
Наилегчайший вес: Кай Кара-Фрэнс (#4, Новая Зеландия) — Стив Эрцег (#7, Австралия)
Легкий вес: Матеуш Гамрот (#5, Польша) — Дэн Хукер (#11, Новая Зеландия)
Тяжелый вес: Тай Туиваса (#10, Австралия) — Жаирзиньо Розенстрайк (#12, Суринам)
Полусредний вес: Ли Джинглианг (Китай) — Карлос Пратес (Бразилия)
Посмотреть трансляцию турнира UFC 305 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
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