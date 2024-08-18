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Сегодня, 07:54

UFC 305: дю Плесси победил Адесанью и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Перте, Австралия, завершился турнир UFC 305, в главном бою которого Дрикус дю Плесси (22-2) победил Исраэля Адесанью (24-4) сабмишном в четвертом раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Средний вес (бой за титул): Дрикус дю Плесси (Южная Африка) победил Исраэля Адесанью (Нигерия) — Сабмишн, 4-й раунд.

Наилегчайший вес: Кай Кара-Франс (Новая Зеландия) победил Стива Эрцега (Австралия) — TKO, 1-й раунд.

Легкий вес: Дэн Хукер (Новая Зеландия) победил Матеуша Гамрота (Польша) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Тяжелый вес: Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам) победил Тая Туивасу (Австралия) — Раздельное решение судей (29-28, 27-30, 30-27).

Полусредний вес: Карлос Прэйтес (Бразилия) победил Ли Джинглианга (Китай) — KO, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Тяжелый вес: Вальтер Уокер (Бразилия) победил Джуниора Тафу (Австралия) — Сабмишн, 1-й раунд

Полулегкий вес: Рикардо Рамос (Бразилия) победил Джоша Кулибао (Австралия) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Наилегчайший вес: Кейси О'Нилл (Австралия) победила Луану Сантос (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-26).

Полулегкий вес: Джек Дженкинс (Австралия) победил Герберт Бернса (Бразилия) — TKO, 3-й раунд.

Ранние предварительные бои:

Легкий вес: Том Нолан (Австралия) победил Алекса Рейеса (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Полусредний вес: Сонг Кинан (Китай) победил Рики Гленна (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-26, 29-28).

Наилегчайший вес: Хесус Агилар (Мексика) победил Стюарта Николла (Австралия) — Технический сабмишн, 1-й раунд.

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