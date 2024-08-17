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Сегодня, 12:53

Тактаров: «UFC надо беречь Перейру, поэтому ему не дали Анкалаева»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал выбор соперника для Алекса Перейры, которому вместо Магомеда Анкалаева дали восьмого номера рейтинга Халила Раунтри.

«Человеку надо отдохнуть, он этого заслужил. Им без разницы с кем он будет драться, главное собирать на нем деньги. В этой категории Перейра — главная звезда, его надо беречь и чем дольше, тем лучше. Конечно, ему надо будет давать и яркие бои, но допустимы и передышки — пара боев с восьмыми номерами. Ничего страшного», — приводит слова Тактарова Vprognoze.ru.

Перейра проведет очередную защиту в главном событии турнира UFC 307 5 октября в бою с Раунтри.

Источник: Vprognoze.ru
Магомед Анкалаев
Олег Тактаров
Халил Раунтри
UFC
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