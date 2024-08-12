Турнир по смешанным единоборствам UFC 305 пройдет в ночь с 17 на 18 августа в австралийском городе Перте на территории спортивного комплекса «Perth Arena». В главном событии UFC 305 подерутся южноафриканский чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси и нигерийский экс-обладатель титула Исраэль Адесанья. В соглавном поединке встретятся бойцы наилегчайшего веса Стив Эрцег (Австралия) и Кай Кара-Франс (Новая Зеландия).

Смотреть все бои турнира можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера ММА в США покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

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