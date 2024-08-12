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Тай Туиваса — Жаирзиньо Розенстрайк: когда бой UFC 305 и результаты бойцов

Туиваса и Розенстрайк встретятся на турнире UFC 305
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Тяжеловесы Тай Туиваса из Австралии и Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама встретятся на турнире UFC 305 в ночь на воскресенье, 18 августа. Турнир состоится на стадионе RAC Arena в Перте (Австралия), начало боев основного карда — в 5:00 по московскому времени.

Туивасе 31 год, он одержал 15 побед и потерпел 7 поражений в профессиональных единоборствах. В предыдущем поединке 17 марта австралиец проиграл Марчину Тыбуре из Польши на UFC Fight Night.

Розенстрайку 36 лет, на его счету 14 побед и 5 поражений на профессиональном уровне. 3 марта он выиграл поединок на UFC Fight Night с представляющим Бахрейн россиянином Шамилем Газиевым.

Жаирзиньо Розенструйк
Тай Туиваса
UFC
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