UFC 296: время начала бесплатной трансляции боев и где смотреть в России

UFC 296 состоится в Лас-Вегасе (США) в ночь на 17 декабря

UFC 296 состоится в Лас-Вегасе (США) в ночь на 17 декабря. В главном событии вечера Леон Эдвардс проведет поединок с Колби Ковингтоном. Стартует вечер ММА в 02.00 по московскому времени с раннего предварительно карда. Основной кард начнется в 06.00 мск.

Трансляцию основного карда в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме будет доступен на телеканале «Матч Боец» и на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард и расписание всех боев смотрите на нашем сайте.

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