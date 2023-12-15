UFC 296: кард и расписание боев турнира 17 декабря
В ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) на территории комплекса «Ти-Мобайл Арена» пройдет турнир UFC 296. «СЭ» публикует информацию о полном карде вечера смешанных единоборств и расписании. Время начала — московское (указано ориентировочное).
Полный кард и расписание турнира UFC 296
Ранний предварительный кард
02.00. Рэнди Браун — Муслим Салихов
02.25. Мартин Будай — Шамиль Газиев
02.50. Андре Фили — Лукас Алмейда
03.15. Тагир Уланбеков — Коди Дарден
03.40. Алонзо Менфилд — Дастин Джейкоби
Предварительный кард
04.00. Кейси О'Неилл — Ариани Липски
04.25. Коди Гарбрандт — Брайан Келлехер
04.50. Ирэн Алдана — Кэрол Роса
05.15. Джош Эмметт — Гига Чикадзе
Основной кард
06.00. Висенте Люке — Иэн Мачадо Гэрри
06.30. Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт
07.00. Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон
07.30. Александр Пантожа — Брэндон Ройвал
08.00. Леон Эдвардс — Колби Ковингтон
Посмотреть в прямом эфире видеотрансляцию боя Рахмонов — Томпсон можно на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Поединки турнира UFC 296 также покажут по подписке на сервисе UFC Fight Pass.
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