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Сегодня, 17:10

UFC 296: кард и расписание боев турнира 17 декабря

17 декабря пройдет 14 боев на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Бойцы UFC Тони Фергюсон и Нейт Диас.
Тони Фергюсон (слева) и Нейт Диас.
Фото Global Look Press

В ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) на территории комплекса «Ти-Мобайл Арена» пройдет турнир UFC 296. «СЭ» публикует информацию о полном карде вечера смешанных единоборств и расписании. Время начала — московское (указано ориентировочное).

Полный кард и расписание турнира UFC 296

Ранний предварительный кард

02.00. Рэнди Браун — Муслим Салихов

02.25. Мартин Будай — Шамиль Газиев

02.50. Андре Фили — Лукас Алмейда

03.15. Тагир Уланбеков — Коди Дарден

03.40. Алонзо Менфилд — Дастин Джейкоби

Предварительный кард

04.00. Кейси О'Неилл — Ариани Липски

04.25. Коди Гарбрандт — Брайан Келлехер

04.50. Ирэн Алдана — Кэрол Роса

05.15. Джош Эмметт — Гига Чикадзе

Основной кард

06.00. Висенте Люке — Иэн Мачадо Гэрри

06.30. Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт

07.00. Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон

07.30. Александр Пантожа — Брэндон Ройвал

08.00. Леон Эдвардс — Колби Ковингтон

Посмотреть в прямом эфире видеотрансляцию боя Рахмонов — Томпсон можно на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Поединки турнира UFC 296 также покажут по подписке на сервисе UFC Fight Pass.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта.

Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
Тони Фергюсон
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
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