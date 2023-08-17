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Сегодня, 14:35

Майкл Биспинг назвал бойца, который может стать следующим Конором Макгрегором

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) предполагает, что у 25-летнего ирландца Айана Гарри (12-0) есть все, чтобы повторить успех экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Ты хочешь быть известным, ты хочешь, чтобы твое имя было на слуху, ты хочешь занять очень и очень высокое положение, — начал Биспинг на своем YouTube-канале. — Кое-кто считает, что он ведет себя неправильно. Кто-то говорит, что он слишком самоуверен, кто-то говорит, что он пытается стать следующим Конором Макгрегором и все такое прочее. Почему бы и нет? Почему бы вам не захотеть стать следующим Конором Макгрегором?»

Гарри подерется с Нилом Магни (28-10) 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США. Гарри в прошлом бою победил Дэниеля Родригеса (17-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.

Конор Макгрегор
Микаэль Биспинг
UFC
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