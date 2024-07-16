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Дана Уайт: «Трамп — один из самых сильных и смелых людей всех времен»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт отреагировал на покушение на Дональда Трампа во время предвыборной речи в Пенсильвании, США.

— Я всегда восхищался этим человеком. Он один из самых сильных и стойких людей, которых я встречал в своей жизни. Вот что я вам скажу. Все хотят казаться крутыми, верно? Но когда дело доходит до серьезных испытаний, становится ясно, кто чего стоит. Этот парень — настоящий крутой парень, каких только можно встретить. Он получает пулю, падает, встает и начинает скандировать толпе: «Сражаться! Сражаться! Сражаться!» Я был просто потрясен.

Я никогда в жизни не встречал такого человека. Он действительно один из самых сильных и смелых людей всех времен. Послушайте, если он вам не нравится, вы можете говорить о нем все, что хотите. Но снайпер пытался выстрелить в него, промахнулся на считанные миллиметры, и пуля попала ему в ухо.

Этому парню почти 80 лет, и его едва не лишили жизни. Но даже после этого он смог подняться. Этот человек был моим другом на протяжении 25 лет, он невероятный друг и один из величайших людей, которых я когда-либо встречал. Он навсегда останется героем Америки, — сказал Уайт на The Pat McAfee Show.

Уайт известен своей поддержкой Трампа. Он неоднократно высказывался в поддержку бывшего президента США и даже выступал на его предвыборных митингах. Уайт неоднократно отмечал, что считает Трампа своим другом и ценит его вклад в развитие бизнеса и спорта.

Дана Уайт
Дональд Трамп
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