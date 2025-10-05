Бокс/ММА
Сегодня, 09:41

Третий бой Анкалаева и Перейры может пройти в 2026 году

Павел Лопатко

Третий поединок российского бойца Магомеда Анкалаева и бразильца Алекса Перейры могут провести в 2026 году, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя россиянина.

«Третий бой возможен в 2026 году. Сейчас необходим перерыв», — сказали в команде 33-летнего Анкалаева.

Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева .Перейра нокаутировал Анкалаева. Россия осталась без титулов UFC

38-летний Перейра победил Анкалаева в поединке за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе. Встреча завершилась нокаутом в первом раунде.

В марте 2025 года Анкалаев в чемпионском бою победил Перейру на турнире UFC 313 единогласным решением судей.

Источник: ТАСС
Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
UFC
  • Неприкрытый Писярев

    Тебя только что отвозил 38 летний дед. Какой 3 бой?

    05.10.2025

  • Алексей Переверзев

    Не нужен третий бой

    05.10.2025

    • Петр Ян — о поражении Анкалаева: «Напоминание, что реванши могут сильно отличаться от первого боя»

    Анкалаев не получил серьезных травм в поединке с Перейрой

