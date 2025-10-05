Петр Ян — о поражении Анкалаева: «Напоминание, что реванши могут сильно отличаться от первого боя»

Российский боец Петр Ян отреагировал на поражение соотечественника Магомеда Анкалаева от бразильца Алекса Перейры на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

В марте 2025 года Анкалаев в чемпионском бою победил Перейру на турнире UFC 313 единогласным решением судей.

«Это напоминание о том, что реванши могут сильно отличаться от первого боя», — написал Ян в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее грузин Мераб Двалишвили после победы над американцем Кори Сэндхагеном ответил на вопрос о возможном реванше с Яном, которого он победил единогласным решением судей на на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе в марте 2023 года.