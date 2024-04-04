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4 апреля, 23:59

Али Абдель-Азиз назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз заявил, что экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс никогда не будет введен в Зал славы.

«Барри Бондс (так Джона Джонса называют в соцсетях в честь американского бейсболиста, которого обвиняли в употреблении стероидов — прим.) никогда не будет введен в Зал славы, потому что он читер. Хабиб ? величайший в истории», — написал Абдель-Азиз в соцсетях.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Али Абдель-Азиз
Джон Джонс
Хабиб Нурмагомедов
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