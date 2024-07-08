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Сегодня, 15:23

Тренер Оливейры: «Махачеву не с кем драться, кроме Чарльза»

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Диего Лима, тренер второго номера рейтинга UFC в легком весе Чарльза Оливейры (34-10), уверен, что после дисквалификации первого номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна (22-3) Махачеву больше не с кем драться, кроме как с бразильцем.

«Руководство очень хорошо относится к Чарльзу и хочет для него самого лучшего. Теперь, когда Арман отстранен, в легком весе не будет никого, кроме Оливейры. Чарльз занимает второе место в рейтинге, и, если вы посмотрите на него, у Махачева больше нет соперников. Дастин Порье только что дрался, Джастина Гейджи тоже нокаутировали. Поэтому я считаю, что в легком весе Махачеву не с кем сражаться, кроме как с Чарльзом», — сказал Лима Ag.Fight.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Арман Царукян
Дастин Порье
Джастин Гейджи
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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