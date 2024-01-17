Тренер Евлоева рассказал, чего не хватает Мовсару

Тренер American Top Team Маркос Даматта заявил, что девятому номеру рейтинга UFC в полулегком весе Мовсару Евлоеву (17-0) нужно досрочно победить четвертого номера рейтинга Арнольда Аллена (19-2).

«Дело не в том, что он [Евлоев] не может финишировать оппонентов, — сказал Даматта MMA Junkie. — Он все еще развивает свои навыки, чтобы начать побеждать досрочно. В наше время сложно финишировать кого-то, кто знает джиу-джитсу, потому что сейчас все тренируют джиу-джитсу. Но можно потрясти соперника в стойке и затем финишировать сабмишном. Мы пытаемся внедрить это в его стиль.

Важно победить досрочно. Давайте представим себе такой сценарий: он финиширует Аллена, и вдруг [Илия] Топурия выигрывает титул. Все знают, что они с Топурией недолюбливают друг друга. Все знают, что пару раз они должны были драться, но этого не произошло. Он может получить титул прямо сейчас».

Аллен и Евлоев подерутся 20 января на UFC 297 в Торонто, Канада. Евлоев провел в UFC семь боев и все победил решением судей.