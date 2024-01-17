Иржи Прохазка оценил победу Анкалаева над Уокером

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-4) остался под большим впечатлением от выступления Магомеда Анкалаева (18-1) на UFC Fight Night 234.

«Я смотрел бой Анкалаева. Он показал потрясающее выступление. Он охотился за Джонни Уокером, который был опасен в первом раунде. Он проделал хорошую работу. Он продолжал работать, работать, работать, охотиться, и в конце концов он поймал его. Этот было здорово», — сказал чешский боец в эфире The MMA Hour.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января на UFC Fight Night 234 в UFC Apex в Парадайсе, США.