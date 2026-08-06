Тренер Махачева Мендес: «Ислам близок к тому, чтобы стать лучшим в истории смешанных единоборств»

Тренер чемпиона UFC Ислама Махачева Хавьер Мендес считает, что российский боец близок к званию лучшего бойца в истории ММА.

«Для него нет пределов, если говорить, как далеко он способен зайти. По моему мнению, он близок к званию лучшего в истории ММА. И если мы одержим победу, а затем еще одну, не думаю, что будут вопросы касательно величайшего бойца в истории смешанных единоборств», — заявил Мендес в интервью журналисту Дэймону Мартину.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и 1 поражение в ММА. 15 августа он проведет бой с 28-летним ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.