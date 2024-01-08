Торосян оценил шансы в потенциальном бою Махачева и Гейджи

Сергей Торосян, тренер Армана Царукяна, оценил шансы в потенциальном бою Ислама Махачева и Джастина Гейджи.

«Не думаю, что с Гейджи Махачеву будет проще, чем с Волкановски или Оливейрой. Если Ислам грамотно сделает свою работу и зажмет у сетки, то сможет его перевести. В центре октагона вряд ли, но может перевести подсечкой. Гейджи неплохо защищается от борьбы и тяжело бьет. Главное, перевести в первых раундах, чтобы Гейджи отек. Джастин по ходу боя раскрывается и гораздо лучше начинает обороняться, тяжелее бить и рисковать. Я обращал на него внимание как на потенциального соперника Армана — во всех боях Гейджи набирает от раунда к раунду и начинает прессинговать, наращивать мощь, защиту, у него нет проблем с функционалкой. Джастин тяжело бьет до последних секунд последнего раунда. Посмотрите поединок с Фергюсоном — какое там было избиение. Легко с Гейджи не будет. Если Махачев правильно построит работу, то может выиграть в первых раундах. Может быть, засабмитит. Играть с ним бокс или кикбоксинг не нужно. Можно самому пропустить тяжелый удар, как с Волкановски, и потом восстанавливаться. Нужно задавить Гейджи у сетки и перевести, чтобы он отек и не использовал ударную мощь в полном объеме в следующих раундах», — приводит слова Царукяна «РБ Спорт».

Последний бой 32-летний россиянин провел 21 октября в турнире UFC 294 в Абу-Даби. Махачев в реванше с Александром Волкановски победил нокаутом в первом раунде. На счету бойца 25 побед и 1 поражение.

Ранее американец Джастин Гейджи заявил, что хочет провести бой с Махачевым и ждет звонка от UFC с предложением. Чемпион в легком весе ответил на его вызов, заявив, что может снести Гейджи не только голову.