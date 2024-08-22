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Сегодня, 09:32

Топурия: «Если Холлоуэй покажет пальцем на землю, я нокаутирую его в первом же раунде»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) заявил, что обладателю титула BMF Максу Холлоуэю (25-7) лучше не показывать пальцем на землю, предлагая сопернику «зарубиться».

«Если он будет так же заряжен, как в последние 10 секунд каждого раунда, когда он указывает пальцем на землю, то я смогу нокаутировать его уже в первом раунде. Я советую ему использовать шлем, потому что он ему понадобится. Возможно, я тоже буду указывать на землю», — сказал Топурия MMA Junkie.

Топурия и Холлоуэй подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Илия Топурия
Макс Холлоуэй
UFC
ММА
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