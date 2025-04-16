Топурия: «Хабиб не хочет, чтобы я дрался с Исламом»

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб знает, что я тот, кто заберет пояс у Ислама. Поэтому он не хочет, чтобы Ислам дрался со мной», — написал в социальных сетях бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

По мнению Нурмагомедова, Арман Царукян — самый опасный соперник для Ислама Махачева в легком дивизионе.

В феврале Топурия освободил пояс чемпиона UFC в полулегком весе и перешел в легкий дивизион. Махачев может стать его следующим соперником.