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15 апреля, 21:32

Мурзаканов сразится с Уокером на турнире UFC 316

Алина Савинова
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Российский боец UFC Азамат Мурзаканов проведет следующий поединок против бразильца Джонни Уокера на UFC 316, сообщает пресс-служба промоушена.

Турнир пройдет 8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

36-летний Мурзаканов не потерпел ни одного поражения за профессиональную карьеру, на его счету 14 побед (10 — нокаутом). В UFC россиянин дебютировал в марте 2022 года.

В активе 33-летнего Уокера 21 победа при 9 поражениях в ММА, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Он выступает под эгидой UFC с августа 2018-го.

Азамат Мурзаканов
Джонни Уокер
UFC
ММА
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