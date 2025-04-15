Мурзаканов сразится с Уокером на турнире UFC 316

Российский боец UFC Азамат Мурзаканов проведет следующий поединок против бразильца Джонни Уокера на UFC 316, сообщает пресс-служба промоушена.

Турнир пройдет 8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

36-летний Мурзаканов не потерпел ни одного поражения за профессиональную карьеру, на его счету 14 побед (10 — нокаутом). В UFC россиянин дебютировал в марте 2022 года.

В активе 33-летнего Уокера 21 победа при 9 поражениях в ММА, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Он выступает под эгидой UFC с августа 2018-го.