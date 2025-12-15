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15 декабря 2025, 16:27

Топурия отказался от защиты титула в легком весе из-за семейных проблем

Сергей Ярошенко

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия отказался от защиты титула из-за семейных проблем.

«Я принял сложное решение временно отказаться от защиты моего титула. Это непросто, но обстоятельства угрожают репутации и семье. В последние месяцы я подвергся серьезному давлению, выдуманным обвинениям и угрозам вымогательством. Любые обвинения в мой адрес не имеют под собой почвы. Справедливость — это вопрос доказательств. Все необходимые документы уже поступили в распоряжение властей, поэтому виновные будут преследоваться за фальсификацию улик, а также за присвоение средств и имущества», — написал спортсмен в соцсети.

Топурия провел последний бой 28 июня 2025 года. На турнире UFC 317 он нокаутировал Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе, а перед этим оставил титул в полулегком дивизионе. За карьеру Топурия провел 17 боев и одержал 17 побед.

25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе пройдет бой за временный титул в легком весе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом.

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Илия Топурия
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