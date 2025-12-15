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Волкановски: «Я должен еще трижды победить, чтобы провести реванш с Махачевым или Топурией»

Анастасия Пилипенко

Действующий обладатель титула UFC в полулегком весе Александр Волкановски заявил о желании провести реванш с Исламом Махачевым и Илией Топурией.

«Было бы здорово снова сразиться с Исламом и Илией Топрурией. Я просто честно понимаю, что сейчас это невозможно. Знаете, мои призывы к этому просто не имеют смысла. Нужно заслужить эту позицию, чтобы стать двойным чемпионом. Я все еще понимаю, что мне предстоит много работы в своей весовой категории. Сейчас не хочу заглядывать слишком далеко вперед, потому что знаю, что если речь идет о реванше, то до него еще два-три боя. Так зачем вообще об этом сейчас думать? Но если бы мне это предложили сегодня, конечно, я бы согласился», — приводит слова Волкановски портал FOX Sports Australia.

В октябре 2023 года на турнире UFC 294 Волкановски провел реванш с Махачевым, который завершился победой российского бойца нокаутом в первом раунде. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 Волкановски в поединке с Топурией потерпел поражение нокаутом во втором раунде.

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Александр Волкановски
Илия Топурия
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