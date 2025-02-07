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7 февраля 2025, 07:34

Дю Плесси и Стрикланд показали одинаковый вес перед турниром UFC 312

Евгений Козинов
Корреспондент

Чемпион среднего дивизиона Дрикус Дю Плесси и экс-чемпион Шон Стрикланд прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC 312. Оба показали одинаковый вес — 83,91 кг.

Их бой станет главным событием на турнире в Сиднее (Австралия) в ночь на воскресенье, 9 февраля.

Дю Плесси уже дрался против Стрикленда на турнире UFC 297 в январе 2024 года, одержав победу раздельным решением судей после 5 раундов.

Результаты UFC 312 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».

Дрикус дю&nbsp;Плесси и&nbsp;Шон Стрикленд.UFC 312, что нужно знать о турнире: дата и кард, статистика бойцов, во сколько и где смотреть
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Дрикус Дю Плесси
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