Дю Плесси и Стрикланд показали одинаковый вес перед турниром UFC 312

Чемпион среднего дивизиона Дрикус Дю Плесси и экс-чемпион Шон Стрикланд прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC 312. Оба показали одинаковый вес — 83,91 кг.

Их бой станет главным событием на турнире в Сиднее (Австралия) в ночь на воскресенье, 9 февраля.

Дю Плесси уже дрался против Стрикленда на турнире UFC 297 в январе 2024 года, одержав победу раздельным решением судей после 5 раундов.

Результаты UFC 312 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».