Тони Фергюсон сделал заявление после 7-го поражения подряд

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-9) считает себя чемпионом и намекнул, что не собирается завершать карьеру.

«Люблю своих фанатов и болельщиков. Вы все просто огонь. Я встретил многих из вас сегодня вечером, продолжайте верить, ребята. Одна нога впереди другой, ублюдки. Помните, что я сказал команде — чемпион», — написал Фергюсон в соцсетях.

Пэдди Пимблетт (21-3) победил Фергюсона единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.