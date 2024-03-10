Джонсон — о победе Яна над Ядонгом: «Большая позитивная надежда для наших русских братьев, что мы все еще можем побеждать»

Американский боксер Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Петра Яна в поединке с Сонг Ядонгом на турнире UFC 299.

«Это был хороший бой для Петра Яна! И большая позитивная надежда для наших русских братьев, что мы все еще можем побеждать. Мы просто должны сохранять веру, оставаться позитивными и пережить шторм. Ищите позитивные возможности», — сказал Джонсон в разговоре с корреспондентом «СЭ» Зариной Халимхоновой.

31-летний россиянин выиграл трехраундовый бой единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

Ян прервал серию из трех поражений подряд. Теперь у него 17 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.