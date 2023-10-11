Тактаров о реванше Махачева и Волкановски: «Будет интереснее. Ислам разобрался бы с Оливейрой закрытыми глазами»

Российский боец Олег Тактаров поделился с «СЭ» мнением о предстоящем бое Ислама Махачева и Александра Волкановски.

Изначально Махачев должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но тот получил глубокое рассечение во время спарринга — выйти на бой он с такой травмой не сможет.

«Это очень хорошо. Единственное — я не понимаю, готов Волкановски или нет. Как он так быстро согласился на бой? Наверняка, это планировалось месяца за два. Этот бой будет интереснее, потому что Махачев разобрался бы с Оливейрой с закрытыми глазами, там все было уже понятно. У бразильца набор классических движений, а у Махачева огромная база, многих движений, которых никто не знает, нахватался из дзюдо, самбо. При этом Волкановски дышит точно не хуже Махачева», — сказал Тактаров «СЭ».

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.